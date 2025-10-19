Yasemin Minguzzi’den merhum Hakan Çakır’ın ailesini ziyaret etti

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Ankara'da katledilen Hakan Çakır'ın ailesini ziyaret etti.

Yasemin Minguzzi, Şahin Çakır'ın, oğlu öldürüldükten sonra bir röportajında "Ben daha Ahmet'e üzülürken oğlum gitti" dediğini hatırlatarak, "Bu beni çok etkilemişti. Ahmet'ten sonra bu olayın olması benim acımın üstüne bir acı daha ekledi diyebilirim. Sadece Hakan değil Ahmet'ten sonra birçok çocuk gitti. Bu caniler durmadı. Ama biz mücadeleye hep devam ediyoruz. Ben zaten 9 aydır durmuyorum. Adaletin peşinde koşuyoruz. Gerekli cezaları alsınlar, 24'se 24'ün tamamını yatsınlar, çıkmasınlar, daha çok ceza alsınlar; bunun için hep uğraşıyoruz. İlk Şahin ağabey kızıyla ve oğluyla İstanbul'a benim evime geldi. Biz artık koca bir aile olduk. Yani Ahmet, sevgi dolu iyi insanları birleştirdi. Bu bir de şey oldu; iyi ile kötünün savaşı. Bence bu sefer iyiler kazanacak. Ben ona inanıyorum" dedi. Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır ise 65 gündür adalet aradığını ve çocuğunun yasını bile tam olarak tutamadığını söyleyerek, "Bizim iddianame hazırlandı. En küçük çocuğa 26 yıl isteniyor. 26 yıl nedir? Bir de bunun üçte ikisini yatacak. 15 yıl sonra bu çocuk dışarıda. Ben bu sefer diğer büyük oğlumdan korkuyorum; ya da başka ailelerin çocukları gidecek, başka Hakanlar, Ahmetler gidecek. Tek derdimiz cezaların yükselmesi" diye konuştu