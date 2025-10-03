Yasemin Minguzzi’den adalet çağrısı: “Korksunlar Benden"

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), 24 Ocak'ta Kadıköy'de gittiği bit pazarında tartıştığı B.B. (15) ve U.B. (15) tarafından öldürüldü. 2 zanlı hakkında 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise yardım suçundan iddianame hazırlandı. 4 sanık dün ilk kez birlikte Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, "Korksunlar benden" diyerek salondan ayrıldı. Sanıklar hakkında üst sınırdan ceza talep edildi. Mahkeme, kaynaştırma raporu aldığı belirtilen A.Ö. hakkında Adli Tıp'tan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma, 21 Ekim'e ertelendi