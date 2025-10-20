PODCAST CANLI YAYIN

Mükemmel örnek ailelerin oluşmasına AK Parti vesile olacak

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın “İstanbul’da Bir Olmak” kampına telefonla bağlandı. Erdoğan, “Bu ülkede mükemmel örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti’nin vesile olacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla Sakarya Sapanca'da düzenlenen üç kademe kampına telefonla bağlanarak İstanbul Teşkilatı'nı tebrik etti. Konuşmasında 2025'in 'aile yılı' ilan edildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum, hayırlı akşamlar, kampınız hayırlı olsun ve neticesi de hayır olsun inşallah. Bu ülkede mükemmel örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti'nin vesile olacağına inanıyorum. Ailelerimizin de örnek aileler olarak atacakları adımların hayırlara vesile olacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, teşkilat çalışmalarının partinin geleceği açısından önem taşıdığını belirterek, "Biliyorum ki bu tür kamplar, bu tür çalışmalar partimizin geleceği için çok hayırlı olacaktır. Emeği geçen başta İl Başkanımız olmak üzere tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Bu tür çalışmaların gençlik kollarından itibaren bizim hayatımızda çok farklı yerleri oldu" ifadelerini kullandı.

