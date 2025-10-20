PODCAST CANLI YAYIN

Hatay’da sel sonrası heyelan: Devlet Yolu ve Otoyol ulaşıma açıldı

Hatay'da etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Selin etkisiyle oluşan heyelan nedeniyle kapanan Devlet Yolu ve Otoyol ulaşıma açıldı.

Hatay'da etkili olan yağışla birlikte yaşanan heyelan sonrası kapanan otoyol ulaşıma açıldı.

GECE SAATLERİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLDU

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.

SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü.

Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu.

Selin etkisiyle oluşan heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan Devlet Yolu ulaşıma açıldı.

DEVLET YOLU VE OTOYOL ULAŞIMA AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadİr Uraloğlu yaptığı açıklamada aşırı yağış sonucu ulaşıma kapatılan Devlet Yolu ve Otoyolun ulaşıma açıldığını duyurdu.

Uraloğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hatay'ın Payas ilçesinde yoğun yağış sonucu meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Aşırı yağış nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol arası ile Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi, geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı.

Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu Devlet Yolu ve Otoyol, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi tamamen kullanıma açılmış, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda ise ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman olduğu gibi sahada çalışmalarımıza ve vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Rabbim her türlü felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin.

