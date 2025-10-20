Hatay’da sel sonrası heyelan: Devlet Yolu ve Otoyol ulaşıma açıldı

Hatay’da heyelanın kapattığı otoyolda ulaşım durdu. (İHA)

Selin etkisiyle oluşan heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan Devlet Yolu ulaşıma açıldı.

Devlet Yolu ulaşıma açıldı

DEVLET YOLU VE OTOYOL ULAŞIMA AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadİr Uraloğlu yaptığı açıklamada aşırı yağış sonucu ulaşıma kapatılan Devlet Yolu ve Otoyolun ulaşıma açıldığını duyurdu.

Uraloğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hatay'ın Payas ilçesinde yoğun yağış sonucu meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Aşırı yağış nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol arası ile Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi, geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı.

Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu Devlet Yolu ve Otoyol, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi tamamen kullanıma açılmış, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda ise ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman olduğu gibi sahada çalışmalarımıza ve vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Rabbim her türlü felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin.