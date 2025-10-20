PODCAST CANLI YAYIN

Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheliye tutuklama talebi! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Can Holding” soruşturmasında aralarında kara paracıların ağabeyi Kenan Tekdağ ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı Remzi Sanver’in bulunduğu 26 şüphelinin Jandarma’daki ifade işlemleri tamamlandı. Kenan Tekdağ ve 10 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheliye tutuklama talebi! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu

Can Holding hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor.

17 Ekim'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda aralarında daha önce hakkında ev hapsi kararı verilen "kara paracıların ağabeyi" olarak bilinen Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 35 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Can Holding'e ikinci dalgada 26 şüpheli adliyede!

Can Holding'e ikinci dalgada mason Remzi Sanver gözaltına alındı (Takvim.com.tr)Can Holding'e ikinci dalgada mason Remzi Sanver gözaltına alındı (Takvim.com.tr)

Can Holding bünyesine bulunan Bilgi Üniversitesi'nin eski Rektörü, eski Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü ve aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı olarak bilinen Remzi Sanver, Binsat Holding yöneticileri Arafat Bingöl, Cengiz Bingöl ve Can Holding'in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da gözaltına alınan isimler arasında yerini aldı.


26 şüphelinin Jandarma İl Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan Remzi Sanver ve Kenan Tekdağ'ın aralarında bulunduğu 11 şüpheli "Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 14 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.

ʺKara paracıların ağabeyiʺ olarak bilinen Kenan TekdağʺKara paracıların ağabeyiʺ olarak bilinen Kenan Tekdağ


KENAN TEKDAĞ YİNE DİLİNİ YUTTU!

Kenan Tekdağ'ın Jandarma'da ifade vermediği, savcılıkta vereceği öğrenildi.

Bilindiği üzere Tekdağ ilk gözaltı sürecinde de kolluk birimine ifade vermeyip savcılıkta konuşmuştu.

Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var | Mason Remzi Sanver alındı!Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var | Mason Remzi Sanver alındı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'den CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ahlaksız siyasetine peş peşe tepkiler: "Hoşşt!"
Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheliye tutuklama talebi! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu
İdefix
Diplomada sahtecilik mahkemede şovmenlik! Ekrem İmamoğlu'nun tek amacı dava sürecini sulandırmak | 3. duruşma 8 Aralık'ta Silivri'de
D&R
Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti! Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef aldılar: Tek bir Türk’ü dahi görmek istemiyorum
Türk Telekom
Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?
Virginia Giuffre Epstein'ın fuhuş ağını ifşa etti Kraliyet Ailesi karıştı! Gölge yazar kan donduran skandal: 18 yaşın altındaki kızlarla seks partisi...
Paris'in göbeğinde 7 dakikalık paha biçilmez vurgun! Tacın düştüğü gün ne oldu? İşte Fransa'yı ayağa kaldıran tarihi soygunun hikayesi
Son dakika! Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan
Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çekildi! Konu: İBB'deki yolsuzluk soruşturması
Gram altında ‘çifte kıvılcım’ etkisi: İslam Memiş 'bekleyin' diyerek uyardı! 6.000 TL sınırı aşılacak mı? O tarihe kadar...
Beyaz Saray’da küfürler havada uçuştu! Trump Zelenskiy’den teslim olmasını isterken haritaları fırlattı!
Balıkesir'de kan donduran şüphe! Evinde ölü bulundu: Fail Edremit'i kana bulayan 2 kişinin katili mi?
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
İspanya'da gündem Arda! "Onsuz olmaz"
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Netanyahu tehdit etti Trump Hamas'ı suçladı
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü