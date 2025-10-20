Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheliye tutuklama talebi! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu

Can Holding hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. 17 Ekim'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda aralarında daha önce hakkında ev hapsi kararı verilen "kara paracıların ağabeyi" olarak bilinen Kenan Tekdağ 'ın da bulunduğu 35 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Can Holding'e ikinci dalgada mason Remzi Sanver gözaltına alındı (Takvim.com.tr)



Can Holding bünyesine bulunan Bilgi Üniversitesi'nin eski Rektörü, eski Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü ve aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı olarak bilinen Remzi Sanver, Binsat Holding yöneticileri Arafat Bingöl, Cengiz Bingöl ve Can Holding'in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da gözaltına alınan isimler arasında yerini aldı.





26 şüphelinin Jandarma İl Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan Remzi Sanver ve Kenan Tekdağ'ın aralarında bulunduğu 11 şüpheli "Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 14 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.