Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var | Mason Remzi Sanver alındı!

TEKDAĞ VE HOLDİNG SAHİPLERİNİN EŞLERİ DE GÖZALTINDA

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

35 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Soruşturma kapsamda, soruşturma evrakına yeni eklenen MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldığı değerlendirilen 35 şüpheli tespit edildi.

Başsavcılık koordinesinde, bu şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

EŞLERİ DE GÖZALTINDA



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne verilen talimatla gerçekleştirilen ikinci aşama operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding'in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ile Zühal Can'ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve evrak ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken firari durumdaki 6 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.







Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından düzenlenen 17.02.2022 tarihli ve 2022/4 sayılı rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edildi.

KAYIT DIŞI FATURA ZİNCİRİ

Elde edilen verilerden, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu değerlendirildi.

88 MİLYARLIK BELİRSİZ HAREKET

Ayrıca, benzer yöntemlerin geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında sürdürüldüğü, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve bu yapılanmaların süreklilik arz eden örgütlü bir sistematik içerisinde faaliyet yürüttüğü soruşturma detayları arasındaki yerini aldı.Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda; Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can'ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.