Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheli tutuklandı! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu

Can Holding hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturmada kara paracıların ağabeyi" olarak bilinen Kenan Tekdağ ile Türk Mason Locası Büyük Üstadı Remzi Sanver'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.



Kenan Tekdağ tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından, aralarında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de bulunduğu 11 şüpheli, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

11 KİŞİYE YURT DIŞI YASAĞI

Savcılık, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Hakimlik, aralarında Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver'in de bulunduğu 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 14 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti. Buna göre 11 şüpheliye "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza yükümlülüğü", 3 şüpheliye ise "konutu terk etmeme" tedbiri getirildi.

17 Ekim'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda aralarında daha önce hakkında ev hapsi kararı verilen "kara paracıların ağabeyi" olarak bilinen Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 35 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

