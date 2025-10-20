Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheli tutuklandı! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu

Can Holding hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturmada kara paracıların ağabeyi" olarak bilinen Kenan Tekdağ ile Türk Mason Locası Büyük Üstadı Remzi Sanver'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından, aralarında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de bulunduğu 11 şüpheli, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
11 KİŞİYE YURT DIŞI YASAĞI
Savcılık, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
Hakimlik, aralarında Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver'in de bulunduğu 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 14 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti. Buna göre 11 şüpheliye "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza yükümlülüğü", 3 şüpheliye ise "konutu terk etmeme" tedbiri getirildi.
17 Ekim'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda aralarında daha önce hakkında ev hapsi kararı verilen "kara paracıların ağabeyi" olarak bilinen Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 35 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Can Holding bünyesine bulunan Bilgi Üniversitesi'nin eski Rektörü, eski Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü ve aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı olarak bilinen Remzi Sanver, Binsat Holding yöneticileri Arafat Bingöl, Cengiz Bingöl ve Can Holding'in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da gözaltına alınan isimler arasında yerini aldı.
26 şüphelinin Jandarma İl Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER
Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan Remzi Sanver ve Kenan Tekdağ'ın aralarında bulunduğu 11 şüpheli "Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 14 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanması talep edilen 11 şüpheli hakkında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden elebaşılığını Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın yaptığı suç örgütünün "mal varlığı değerlerinin aklanması" amacına hizmet ettiği ifade edildi.
Yazıda, şüpheli Kemal Çimen'in örgüt hiyerarşisi dahilinde Garanti Marketçilik AŞ, Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği AŞ, Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği AŞ, Çantaköy Petrol AŞ, Babaeski Petrol AŞ, Hayrabolu Petrol AŞ, Keşan Petrol AŞ, Trakya Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Malkara Benzin İstasyonu İşletmecilği, Tekirdağ Benzin İstasyonu İşletmeciliği, Lüleburgaz Petrol AŞ, Ev-Fa Hersekli Turizm Petrol Ür. Tic. Ltd. Şti isimli şirketler aracılığıyla "Bayi Kazanım Katkı Payı ve Kurumsal Kimlik Bedeli" adı ile sahte faturalar düzenlendiği, aklama faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Alınan tape kayıtlarında Kemal Çimen oğlu olan şüpheli Devran Çimen'e para yatırılmamasına ilişkin olarak söylemlerde bulunduğu aktarılan yazıda, Devran Çimen'in ise Doğa Okullarının yetkilisi olduğu, ancak sorulan sorulara cevap veremediği, hatırlamadığını beyan ettiği, şirketlerin devir hususlarına ve devredilme yöntemlerine dair açıklamalarda bulunamadığı vurgulandı.
Yazıda, suç örgütünün aklama faaliyetine iştirak ettiğinin anlaşılması üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı, daha sonra ise yetkisizlikle dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.