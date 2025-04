Ekrem İmamoğlu Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için "Siyasi tutukluyum" iddiası, 2019 itirafı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,"demokrasi" adı altında Batı'nın desteğini almak için harekete geçti. Özgür Özel, CNN ve BBC, DW Financial Times gibi medya organlarına verdigi demeçlerde İngiltere'den yardım istedi. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da The Economist'e verdiği demeçlerle aynı propagandanın parçası oldu.

EKREM İMAMOĞLU TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Ekrem İmamoğlu da tutuklu bulunduğu halde Batı basınına yazılar yazarak Türkiye'yi şikayet etti.

ÖNCE AMERİKAN SONRA İNGİLİZ MEDYASII

28 Mart'ta ABD merkezli The New York Times'ta Ekrem İmamoğlu adına çıkan yazıda "Türkiye'ye baskı yapın" çağrısı yer aldı. İmamoğlu bugün de İngiliz Financial Times'a yazı göndererek Türkiye'yi hedef aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

"Türkiye'nin Demokratik Geleceği Neden Dünya İçin Önemli" başlıklı yazısında Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana Türkiye'nin cazip bir model sunduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıllık iktidarında bu model çöktü. Demokratik kurumlar aşındı, muhalefet suç sayıldı, yargı ise bir silaha dönüştürüldü. Bu demokratik çürüme, ekonomik krizi derinleştirdi ve toplumsal umutsuzluğu yaygınlaştırdı." iddiasında bulundu.