Başkan Erdoğan, "Mandacı arıyor" demişti! Özgür Özel bu kez Alman medyasına konuştu

"İlk günlerde mutlak bir sessizlik vardı. Tabii bu konunun bahsinin yolsuzluk olması, Avrupa Birliği'nin bu konulardaki haklı hassasiyeti, temiz, şeffaf yönetim ilkelerine bağlılığı meseleyi biraz anlamaya çalıştılar diye düşünüyorum. Ama mesela dün Macron'un açıklaması, Olaf Scholz'un partisi SPD ile bugün sabah bir Zoom toplantısı yaptık; SPD Eş Genel Başkanı Lars Kingsbeil'le, sevgili Lars ile. Dün Bundestag'ın (Almanya Parlamentosu) önünde SPD grubunun yapmış olduğu açıklama, birazdan bu salonda Avrupa Sosyalist Partisi'ni, yani Avrupa'daki sol ve sosyal demokrat partilerin çatı örgütünü, başkanını ve heyetini kabul edeceğiz."

"DOSTLARIMIZ SESSİZ KALMASIN" Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı Batı'nın yine ses yükseltilmesini isteyen Özel, "Biz destekler için çok teşekkür ediyoruz. Susanlar için de şunu söylüyorum. Aliye İzzetbegoviç demişti ki, 'Her şey olup bittikten sonra düşmanlarımızın söylediği kötü sözleri değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız' diye bunu hatırlatıyorum." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: MANDACI ARIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün (28 Mart) yaptığı açıklamada Özgür Özel'in "mandacı" aradığını belirterek tepki gösterdi.

Erdoğan, CHP'nin Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye, Türkiye'yi alenen kötülemeye başladığına dikkat çekt.

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevi boyunca yüzlerce farklı ülkeden binlerce siyasi temsilciyle görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, "Bunların arasında pek çok muhalefet lideri de vardı. Bakın şunu çok net söylüyorum. Bunlardan bir tanesinin bile bize kendi ülkesini şikayet ettiğini, kötülediğini, kendi ülkesine karşı bizden yardım istediğini görmedik, duymadık. Ama bizdeki muhalefet, uluslararası her platformda kendilerine her mikrofon uzatıldığında bunu yapmaktan kaçınmadı, kaçınmıyor. Ancak önceki gün bizim de tahmin edemeyeceğimiz yeni bir eşik aşıldı. Son olarak Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki Cumhuriyet'i kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Gazze soykırımındaki ikiyüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor. 'Kendimizi terk edilmiş hissettik.' diyor. Yani 'Yolsuzluk yapanlara niye destek olmadınız?' demeye getiriyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan CHP'ye tepki gösterdi (Fotoğraf: AA)

Başkan Erdoğan, meselenin daha hazin tarafını da dile getirmek istediğini belirterek, ''Bu zat, ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, yüzü kızarmıyor. 'Ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum?' sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor. 'Batı'nın ev zencisi.' deyince de bu sefer bize kızıyorlar. 'Mandacı' deyince bize öfkeleniyorlar, bize saldırıyorlar. İyi de sizin söylediklerinizin İngiliz Muhipleri Cemiyetinden ne farkı var? Ülkesini yabancılara şikayet etmek, Batı'dan medet ummak, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışıyor mu? 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisini sırf yolsuzlukları savunmak adına böyle aciz bir duruma düşürmekten hiç mi hicap duymuyorsunuz? Buradan aziz milletime soruyorum. Böyle bir siyasetçi ülkesinin çıkarlarını emperyalistlere karşı savunabilir mi? Ekranlarda yardım dilenen biri, emperyalistler karşısında dik durabilir mi? Elbette duramaz, savunamaz. Milletin menfaatlerini koruyamaz. Sayın Özel'e bir kez daha kendini toparlamasını, yolsuzlukları aklamak için kendisini bu kadar yormamasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.