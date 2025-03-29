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Başkan Erdoğan, "Mandacı arıyor" demişti! Özgür Özel bu kez Alman medyasına konuştu

İBB’deki yolsuzluk operasyonuyla sarsılan Cumhuriyet Halk Partisi, çareyi Batı’ya yalvarmakta buldu... Ekrem İmamoğlu ve ekibinin tutuklanmasının ardından "siyasi operasyon" naraları atan CHP yönetimi, demokrasi ve özgürlük maskesiyle Batılı medyaya koştu. Önce BBC, CNN, ardından The Economist ve The New York Times’a çıkarak Türkiye’yi kötüleyen CHP’liler, şimdi de Almanya merkezli Deutsche Welle üzerinden “yardım” çağrısı yaptı! Özgür Özel, Macron'dan Scholz’dan bahsederek “dostlar sessiz kalmasın” diyerek adeta mandacılık talep etti.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 12:25 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 12:37
Başkan Erdoğan, Mandacı arıyor demişti! Özgür Özel bu kez Alman medyasına konuştu

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EKREM İMAMOĞLU VE YAKIN EKİBİ TUTUKLANDI
İBB'de büyük bir yolsuzluk düzeni kurulduğu ortaya çıkarken, Ekrem İmamoğlu ve ekibindeki Murat Ongun, Necati Özkan, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız gibi isimler rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma dahil yedi ayrı suçtan tutuklandı. İmamoğlu, suç örgütü yöneticiliğiyle suçlanırken, hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçlaması da bulunmasına rağmen, mali suçlardan tutuklanmış olması nedeniyle bu aşamada ek bir işlem yapılmadı...

CHP KAOS SİYASETİNE SOYUNDU
Ekrem İmamoğlu ve ekibinin tutuklanmasının ardından, CHP kaos siyasetine hız verdi.

ÖZGÜR ÖZEL DİLEK İMAMOĞLU VE EKREM İMAMOĞLU BATI'DAN YARDIM İSTEDİ
Bilinen 4 gizli 8 açık tanığın CHP'li olmasına rağmen CHP yönetimi "siyasi" operasyon diyerek sözde "demokrasi" adı altında Batı ve ABD'nin desteğini almak için harekete geçti.

Özgür Özel BBC'ye konuşarak İngiltere'den yardım istedi Özgür Özel BBC'ye konuşarak İngiltere'den yardım istedi

Sokakları kaşıyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce CNN daha sonra BBC gibi medya organlarına verdigi demeçlerde İngiltere'den yardım isterken İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu The Economist'e konuşarak aynı propagandanın parçası oldu.

EKREM İMAMOĞLU AMERİKAN MEDYASINA YAZDI
Ekrem İmamoğlu ise tutuklu bulunduğu halde ABD merkezli The New York Times'ta yayınlanan "Ben, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ana Rakibiyim. Tutuklandım" başlıklı yazısıyla gerçekleri eğip bükerek kendisini "siyasi mahkum" olarak lanse etmeye çalıştı.

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ÖZGÜR ÖZEL BU KEZ ALMAN MEDYASINA KONUŞTU
İngiliz ve Amerikan medyasının ardından son olarak Özgür Özel bu kez Alman medyasında boy gösterdi.

Alman Deutsche Welle'nin Türkiye'deki merkezine konuşan Özgür Özel, İmamoğlu hakkındaki suçlamaları perdeleyerek "siyasi tutuklu" algısını işledi.

BATI İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Batı ile temas halinde olduklarını söyleyen Özel şunları söyledi:

"İlk günlerde mutlak bir sessizlik vardı. Tabii bu konunun bahsinin yolsuzluk olması, Avrupa Birliği'nin bu konulardaki haklı hassasiyeti, temiz, şeffaf yönetim ilkelerine bağlılığı meseleyi biraz anlamaya çalıştılar diye düşünüyorum. Ama mesela dün Macron'un açıklaması, Olaf Scholz'un partisi SPD ile bugün sabah bir Zoom toplantısı yaptık; SPD Eş Genel Başkanı Lars Kingsbeil'le, sevgili Lars ile. Dün Bundestag'ın (Almanya Parlamentosu) önünde SPD grubunun yapmış olduğu açıklama, birazdan bu salonda Avrupa Sosyalist Partisi'ni, yani Avrupa'daki sol ve sosyal demokrat partilerin çatı örgütünü, başkanını ve heyetini kabul edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)

"DOSTLARIMIZ SESSİZ KALMASIN"
Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı Batı'nın yine ses yükseltilmesini isteyen Özel, "Biz destekler için çok teşekkür ediyoruz. Susanlar için de şunu söylüyorum. Aliye İzzetbegoviç demişti ki, 'Her şey olup bittikten sonra düşmanlarımızın söylediği kötü sözleri değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız' diye bunu hatırlatıyorum." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: MANDACI ARIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün (28 Mart) yaptığı açıklamada Özgür Özel'in "mandacı" aradığını belirterek tepki gösterdi.

Erdoğan, CHP'nin Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye, Türkiye'yi alenen kötülemeye başladığına dikkat çekt.

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevi boyunca yüzlerce farklı ülkeden binlerce siyasi temsilciyle görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, "Bunların arasında pek çok muhalefet lideri de vardı. Bakın şunu çok net söylüyorum. Bunlardan bir tanesinin bile bize kendi ülkesini şikayet ettiğini, kötülediğini, kendi ülkesine karşı bizden yardım istediğini görmedik, duymadık. Ama bizdeki muhalefet, uluslararası her platformda kendilerine her mikrofon uzatıldığında bunu yapmaktan kaçınmadı, kaçınmıyor. Ancak önceki gün bizim de tahmin edemeyeceğimiz yeni bir eşik aşıldı. Son olarak Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki Cumhuriyet'i kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Gazze soykırımındaki ikiyüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor. 'Kendimizi terk edilmiş hissettik.' diyor. Yani 'Yolsuzluk yapanlara niye destek olmadınız?' demeye getiriyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan CHP'ye tepki gösterdi (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan CHP'ye tepki gösterdi (Fotoğraf: AA)

Başkan Erdoğan, meselenin daha hazin tarafını da dile getirmek istediğini belirterek, ''Bu zat, ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, yüzü kızarmıyor. 'Ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum?' sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor. 'Batı'nın ev zencisi.' deyince de bu sefer bize kızıyorlar. 'Mandacı' deyince bize öfkeleniyorlar, bize saldırıyorlar. İyi de sizin söylediklerinizin İngiliz Muhipleri Cemiyetinden ne farkı var? Ülkesini yabancılara şikayet etmek, Batı'dan medet ummak, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışıyor mu? 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisini sırf yolsuzlukları savunmak adına böyle aciz bir duruma düşürmekten hiç mi hicap duymuyorsunuz? Buradan aziz milletime soruyorum. Böyle bir siyasetçi ülkesinin çıkarlarını emperyalistlere karşı savunabilir mi? Ekranlarda yardım dilenen biri, emperyalistler karşısında dik durabilir mi? Elbette duramaz, savunamaz. Milletin menfaatlerini koruyamaz. Sayın Özel'e bir kez daha kendini toparlamasını, yolsuzlukları aklamak için kendisini bu kadar yormamasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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