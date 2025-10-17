Kütahya'da bahçesini yavru ayı talan etti

Kütahya Domaniç'e bağlı Safa köyünde yaşayan Esra Yavuz, hibe desteğiyle 3 yıl önce 2 dönümlük ahududu bahçesi kurdu. 100 kilo meyve topladı. Ertesi gün tek başına gittiği tarlasında ise ayı ve yavrusuyla karşılaştı.



Ayıların tarlasını talan ettiğini gören Yavuz, büyük şok yaşadı. Esra Yavuz, "Aşırı derecede ahududu yemişler. Sanırım kafaları dönmüş. Bana hiçbir tepki vermediler. Binlerce liralık zararım var.Güvenlik kamerası kuracağım" dedi.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN