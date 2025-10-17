3 ay ömür biçtiler yeniden yürüdü: Nalan Erkoç yıllar sonra ayağa kalktı

Çorum'da yaşayan bir çocuk annesi Nalan Erkoç (53), 14 yıl önce rahim ağzı kanserine yakalandı. Tedavi görmeye başladı. Ancak tedavi esnasında yapılan yanlış bir uygulama sebebiyle bacaklarındaki sinirlerin zarar görmesi neticesinde 8 yıl içerisinde yürüme kabiliyetini kaybetti.
Gittiği hastanede doktorlar, "3 aylık ömrün kaldı" dedi. Erkoç'un hayatı alt üst oldu. Yıllardır yaşamını sürdüren kadın, tekrar yürüyebilmek için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Dr. Ayla Çağlıyan tarafından tedavi altına alınan Erkoç, başarılı tedavi sayesinde tekrar yürümeye başladı. Nalan Erkoç, yıllar sonra ayağa kalkmanın heyecanını yaşadı.
Nalan Erkoç, "Yaşadığım korku sebebiyle 2 yıl evden çıkamadım. Ayağa kalkabilmek çok farklı bir duyguymuş" dedi.