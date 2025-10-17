3 ay ömür biçtiler yeniden yürüdü: Nalan Erkoç yıllar sonra ayağa kalktı

Çorum'da yaşayan bir çocuk annesi Nalan Erkoç (53), 14 yıl önce rahim ağzı kanserine yakalandı. Tedavi görmeye başladı. Ancak tedavi esnasında yapılan yanlış bir uygulama sebebiyle bacaklarındaki sinirlerin zarar görmesi neticesinde 8 yıl içerisinde yürüme kabiliyetini kaybetti.



