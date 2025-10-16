İETT otobüsü dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti

Sık sık vatandaşları mağdur eden CHP'li İBB'ye ait İETT, bu kez faciayla gündeme geldi. İstanbul'daki Çekmeköy-Şile Yolu'nda dün seyir halinde olan İETT otobüsünün sürücüsü, motosiklet sürücüsüyle trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.
Sinirlenen şoför, aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce tıp merkezinin önündeki 3 araca ardından yolcuların da beklediği Çamlık durağına girdi.
Kazada otobüsün altında kalan 1 kadın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
