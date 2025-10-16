Devleti zarara uğratan Halaç ailesinde miras kavgası: "Eşim toprağa girmeden kasaları boşalttılar"

Türkiye'nin önde gelen altın rafinerilerinden biri olan İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik yürütülen soruşturma, kamuoyunu sarsan detaylarıyla gündemde. Soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. sahibi Özcan Halaç'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı.
DEVLETİ 12 MİLYON DOLAR ZARARA UĞRATTILAR
Şirketin, ithal edilen altınları Türkiye'de işlem görmüş gibi gösterip, aslında ihracatı yapılmayan ürünler için döviz kazandırıcı devlet desteği aldığı belirlendi.
Soruşturma dosyasına göre toplamda 543 milyon dolarlık sahte ihracat beyan edildi, devlet bu yolla 12 milyon dolar zarara uğratıldı.