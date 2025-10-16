PODCAST CANLI YAYIN

Devleti zarara uğratan Halaç ailesinde miras kavgası: "Eşim toprağa girmeden kasaları boşalttılar"

İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şirketin sahibi Özcan Halaç'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Şirketin, döviz kazandırıcı devlet desteği yoluyla kamuyu 12 milyon dolar zarar uğrattığı tespit edildi. Ailenin vefat eden isimlerden Ömer Halaç'ın eşi İlknur Halaç ise devam eden miras davasına ilişkin, "Eşim toprağa girmeden kasaları boşalttılar. Çocuklarımın hakkını yediler. Ama bu karanlık düzen bir gün çökecekti" dedi.

Türkiye'nin önde gelen altın rafinerilerinden biri olan İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik yürütülen soruşturma, kamuoyunu sarsan detaylarıyla gündemde. Soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. sahibi Özcan Halaç'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon (DHA)İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon (DHA)

DEVLETİ 12 MİLYON DOLAR ZARARA UĞRATTILAR

Şirketin, ithal edilen altınları Türkiye'de işlem görmüş gibi gösterip, aslında ihracatı yapılmayan ürünler için döviz kazandırıcı devlet desteği aldığı belirlendi.

İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon (DHA)İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon (DHA)

Soruşturma dosyasına göre toplamda 543 milyon dolarlık sahte ihracat beyan edildi, devlet bu yolla 12 milyon dolar zarara uğratıldı.

Özcan Halaç (İAR sitesi)Özcan Halaç (İAR sitesi)

MİRAS DAVASI

Halaç Ailesi, halen hem miras hem de şirket hisseleri konusunda hukuk mücadelesi yürütüyor. Ömer Halaç'ın eşi İlknur Halaç, "Eşim toprağa girmeden kasaları boşalttılar. Çocuklarımın hakkını yediler. Ama bu karanlık düzen bir gün çökecekti" dedi. İlknur Halaç'ın iddiasına göre, Ömer Halaç'ın kara kaplı bir defteri vardı. O defterde altın giriş çıkışları, ortaklık dengeleri, ticari borçlar yer alıyordu. Sabah'ta Atakan Irmak'ın haberine göre, eşinin ölümünden hemen sonra bu defterin Özcan Halaç'ın eline geçtiğini, ardından da sırra kadem bastığını söyleyen İlknur Halaç, Ömer'in kardeşleri Özkan ve Özcan'ın altınları başka yerlere aktardığını, 1.5 ila 2 ton altının şirketten çıkarıldığını ileri sürdü.

Ömer Halaç'ın cenazesinde eşi İlknur Halaç (Takvim.com.tr/Arşiv)Ömer Halaç'ın cenazesinde eşi İlknur Halaç (Takvim.com.tr/Arşiv)


SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

"Halaç ailesinin kurduğu altın imparatorluğu, kurucusunun ailesinden koparıldı" diyen İlknur Halaç'ın, Özcan Halaç'la ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

