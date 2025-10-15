Doktor değil sapık!

Muğla Fethiye'de yaşayan E.Ö., 2006 yılından beri evli olduğu diş hekimi eşi İ.Ö.'nün sosyal medya platformu X'te, gizli hesapta ahlaka aykırı ve cinsel içerikli paylaşımlar yaptığını, bu paylaşımlarda evlerinde çekilmiş görüntülerin yer aldığını gördü. Hesapta başka bir kadının yüzünün açık paylaşılmasının ardından olayı öğrenen E.Ö., paylaşımlara ait görüntüleri delil olarak savcılığa sunup, suç duyurusunda bulundu. E.Ö., eşinin bazı hastalarına ait mahrem görüntüleri sosyal medyada paylaştığını belirtti.



'400'DEN FAZLA MAHREM GÖRÜNTÜ'

Türk Diş Hekimleri Birliği'ne şikayette bulundu. Ayrıca eşi hakkında uzaklaştırma ve yurt dışı çıkış yasağı başvurusu yaptı. Şikayet sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. E.Ö.'nün eşine karşı boşanma davası açmak üzere kendisine başvurduğunu belirten Avukat Buket Gökmen Dinçer, "Müvekkilin eşi tarafından kliniğinde ve kiraya verdiği villada gizli kamera sistemiyle yaklaşık 400'ü aşkın görüntü kaydedildiği, bunlardan 81'inin ele geçirildiği belirlenmiştir. Görsellerin çoğu hastaların ve villa konuklarının mahrem görüntüleridir" dedi.