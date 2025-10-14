Anneler evlatlarına çocuklar babalarına kavuştu

Gazze'de 2 yıl süren İsrail saldırılarını durduran ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını oluşturan rehine takası dün gerçekleştirildi. Hamas, 20 rehineyi Kızılhaç üzerinden İsrail'e teslim etti.
Böylelikle Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli rehineleri bırakmış oldu. Filistinli esirlerle ilgilenen kurumların verdiği bilgilere göre, İsrail toplam 250 Filistinli esiri serbest bıraktı. Bu kişiler arasında müebbet hapis cezasına çarptırılanlar da bulunuyor. Serbest bırakılacak 250 kişiden 154'ünün işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs dışına gönderildiği, ayrıca İsrail'in 8 Ekim 2023'ten sonra Gazze'den alıkoyduğu 1966 kişiyi tahliye ettiği bildirildi.
Sabah saatlerinde aralarında müebbet hapse mahkûm olan 96 Filistinli'yi serbest bıraktı. Otobüslerle Batı Şeria'ya ulaşan Filistinliler büyük coşkuyla karşılandı. Hamas, Serbest bırakılan ve sınır dışı edilen 154 Filistinli tutuklunun Mısır'a ulaştığını açıkladı. Filistin direnişinin sembol isimlerinden ve 15 yıldır hapishanede bulunan Mervan Barguti, bırakılacak esirler arasında yer almıyor. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına ve zaman çizelgesine, İsrail uyduğu sürece bağlıyız" dedi. Hayatını kaybeden 28 İsrailli rehinenin cenazelerinin ise ilerleyen saatlerde teslim edilmesi bekleniyor.
GAZZELİLER YAKINLARINI GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADI
Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli anne, serbest bırakılan evlatlarını gözyaşlarıyla karışıladı.
Esirleri karşılamak için gelen Filistinli anne, "Yusuf'u alıkoyduklarında 25 yaşındaydı, şimdi 27 yaşında" dedi.
Oğlunun İsrail hapishanesinden kurtulacak olmasından dolayı çok büyük bir sevinç yaşadığını ifade eden Filistinli anne, "Hem büyük bir sevinç hem de yoğun bir heyecan içindeyim" dedi.
Filistinli anne, "Esir takası anlaşmasına dahil edilmeyen tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılması için dua ediyoruz." dedi.
Bir başka anne de, "Açlığımızı unuttuk" diye konuştu.
SİSTEMATİK ŞİDDET UYGULANDI
Uluslararası gözlem ve insan hakları örgütleri, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinliler'in ağır şartlar altında tutulduğunu ve sistematik olarak fiziki ve psikolojik işkencelere maruz kaldıklarını bildiriyor. Filistinli esirler, uzun süreli hücre hapsi, fiziki ve psikolojik işkence, yetersiz beslenme, ailelerinden izole edilme, haber ve iletişim kısıtlamaları gibi yöntemlerle baskı altında tutuluyor.
İsrail hapishanelerinde yıllarca tutuklu kalan Filistinli esirler, serbest bırakılmalarının ardından hapishanedeki ağır şartları, sistematik tecrit ve işkenceleri, özgürlüğe kavuşmanın yaşattığı duyguları anlattı.
İsrail hapishanelerinde 10 yılını geçiren Filistinli Muhammed Rıdvan, yaptığı açıklamada, hapishanedeki "Serbest bırakılanların bedenlerine bakınca zaten nasıl şartlar altında tutulduklarını anlıyorsunuz. Psikolojik olarak da dayanmak çok zordu ama Allah'a şükür sabrettik" ifadelerini kullandı.
Üç yıldır tutuklu bulunan Nabluslu Nasir Muhammed Selman Murad, hapishanedeki tecride ve baskıya dikkat çekerek, "Yoğun bir medya karartması vardı. Yiyecekten içeceğe, haberlerden ailemizle iletişime kadar her alanda mahrum bırakıldık ve üzerimizde baskı kuruluyordu" ifadelerini kullandı.
Hapishane koşullarının savaşın ardından daha da zorlaştığını söyleyen Murad, "Her şey çok zorlaştı ama sonunda Allah'ın izniyle özgürlüğe kavuştuk. Gardiyanların muamelesi son derece kötüydü diye konuştu.