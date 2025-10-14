Anneler evlatlarına çocuklar babalarına kavuştu

Gazze'de 2 yıl süren İsrail saldırılarını durduran ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını oluşturan rehine takası dün gerçekleştirildi. Hamas, 20 rehineyi Kızılhaç üzerinden İsrail'e teslim etti.

Böylelikle Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli rehineleri bırakmış oldu. Filistinli esirlerle ilgilenen kurumların verdiği bilgilere göre, İsrail toplam 250 Filistinli esiri serbest bıraktı. Bu kişiler arasında müebbet hapis cezasına çarptırılanlar da bulunuyor. Serbest bırakılacak 250 kişiden 154'ünün işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs dışına gönderildiği, ayrıca İsrail'in 8 Ekim 2023'ten sonra Gazze'den alıkoyduğu 1966 kişiyi tahliye ettiği bildirildi.

Sabah saatlerinde aralarında müebbet hapse mahkûm olan 96 Filistinli'yi serbest bıraktı. Otobüslerle Batı Şeria'ya ulaşan Filistinliler büyük coşkuyla karşılandı. Hamas, Serbest bırakılan ve sınır dışı edilen 154 Filistinli tutuklunun Mısır'a ulaştığını açıkladı. Filistin direnişinin sembol isimlerinden ve 15 yıldır hapishanede bulunan Mervan Barguti, bırakılacak esirler arasında yer almıyor. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına ve zaman çizelgesine, İsrail uyduğu sürece bağlıyız" dedi. Hayatını kaybeden 28 İsrailli rehinenin cenazelerinin ise ilerleyen saatlerde teslim edilmesi bekleniyor.

GAZZELİLER YAKINLARINI GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADI



Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli anne, serbest bırakılan evlatlarını gözyaşlarıyla karışıladı.

Esirleri karşılamak için gelen Filistinli anne, "Yusuf'u alıkoyduklarında 25 yaşındaydı, şimdi 27 yaşında" dedi.

Oğlunun İsrail hapishanesinden kurtulacak olmasından dolayı çok büyük bir sevinç yaşadığını ifade eden Filistinli anne, "Hem büyük bir sevinç hem de yoğun bir heyecan içindeyim" dedi.

Filistinli anne, "Esir takası anlaşmasına dahil edilmeyen tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılması için dua ediyoruz." dedi.

Bir başka anne de, "Açlığımızı unuttuk" diye konuştu.