PODCAST CANLI YAYIN
Rezan Epözdemir hakkında 12 yıla kadar hapis talebi

Rezan Epözdemir hakkında 12 yıla kadar hapis talebi

Takvim.com.tr'nin ulaştığı, Avukat Rezan Epözdemir iddianamesi, rüşvet suçlamasına karşı sunulan savunmaları tek tek çürüttü. Karanlık işlerde adı geçen avukat Rezan Epözdemir’in “Makaron Kaçakçılığı” davasında meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile iş birliği içinde olduğu, derin bağlantılarını kullanarak mafya için para karşılığı tahliye kararı aldırmaya çalıştığı tespit edildi. Epözdemir'in ofisinden çıkan 2 milyon 490 bin TL bedelli senetler , Çallı ile ortak kullandığı tespit edilen lüks tatillerin faturaları ve UYAP sistemi üzerinden kişisel veri sorgulamaları yapma iddiaları delil olarak sunuldu. Ayrıca Epözdemir’in, “rüşvete aracılık etmek” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandığı belirtildi.

Bunlar da Var

İZLE | Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı
İZLE | Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı
Esir takası öncesi şok görüntüler! İsrail hukuku bir kez daha çiğnedi: İşte o anlar
Esir takası öncesi şok görüntüler! İsrail hukuku bir kez daha çiğnedi: İşte o anlar
ALTAY tankları için düğmeye basıldı: İlk teslimatların yapılacağı tarih belli oldu!
ALTAY tankları için düğmeye basıldı: İlk teslimatların yapılacağı tarih belli oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle