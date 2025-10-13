Rezan Epözdemir hakkında 12 yıla kadar hapis talebi

Takvim.com.tr'nin ulaştığı, Avukat Rezan Epözdemir iddianamesi, rüşvet suçlamasına karşı sunulan savunmaları tek tek çürüttü. Karanlık işlerde adı geçen avukat Rezan Epözdemir’in “Makaron Kaçakçılığı” davasında meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile iş birliği içinde olduğu, derin bağlantılarını kullanarak mafya için para karşılığı tahliye kararı aldırmaya çalıştığı tespit edildi. Epözdemir'in ofisinden çıkan 2 milyon 490 bin TL bedelli senetler , Çallı ile ortak kullandığı tespit edilen lüks tatillerin faturaları ve UYAP sistemi üzerinden kişisel veri sorgulamaları yapma iddiaları delil olarak sunuldu. Ayrıca Epözdemir’in, “rüşvete aracılık etmek” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandığı belirtildi.