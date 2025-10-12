PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e mesaj: Anlaşmaya uyun

Başkan Erdoğan, baba ocağı Rize’den İsrail’e mesaj gönderdi: Attığınız imzanın arkasında durun, anlaşmaya uyun.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'yi ziyaret etti. Açılışlar ve toplantılar gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada, İsrail'e uyarı mesajı gönderdi:

Bir defa şunu açık ve net söylemek isterim, Türkiye, unutmayın Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometrekareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir.

Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir.

Nitekim ülkemiz aktif dış politikası, ilkeli duruşu ve diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden biri oldu.

Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi.

Böylece 2 yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı.

Artık bundan geriye dönüş olmamalıdır. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Bölgenin tamamıyla birlikte kendi vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına tamamen son vermelidir.

CHP MAHÇUP OLDU
Başkan Erdoğan, "Müzmin muhalifler korosu Türkiye'nin başarılarına karalar çalıyor. CHP Genel Başkanı ABD ziyaretiyle ilgili bir sürü yalan savurdu. Kirli siyasete Gazze'yi bile alet etti" diyerek tepkisini dile getirdi.

Gazze'ye insani yardım girişlerinde hiçbir pürüz çıkarılmamalıdır. İki devletli çözüm, bölgemizde kalıcı barışın anahtarı.

Bizim de dahil olduğumuz görüşmelerde ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı.

Erdoğan, konuşma yaparken salonda atılan "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganına, "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz" diyerek cevap verdi.

