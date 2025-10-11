PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları:

Ana baba ocağında bulunmak benim için ayrı bir bahtıyarlık. Rize'yi gerçekten özlemişiz. Dün ve bugün gördüm ki Rizeli uşaklar da bizi özlemiş. Allah muhabbetimizi, kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin.

"GAZZE'DE YÜREKLERİMİZE SU SERPİLDİ"
Gazze'de yüreklerimize su serpildi. Bizim de dâhil olduğumuz görüşmelerde, ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Dün, sürecin nasıl geliştiğini, nasıl ilerlediğini ve süreç boyunca Türkiye'nin nasıl bir diplomasi trafiği yürüttüğünü anlattım.

Aynı şekilde, Amerikan Başkanı Sayın Trump ile kardeş ülkelerimiz Mısır ve Katar liderlerinin müzakerelere verdiği desteğe de dikkat çektim.

Nitekim ülkemiz; aktif dış politikası, ilkeli duruşu ve diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas, çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi.

Bölgedeki diğer Müslüman ülkelere de görüşmelere destek olduk. Böylece, iki yıllık zulmün sonu geldi. İlk defa, yüzler gülmeye başladı. Şahsınızda Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum.

