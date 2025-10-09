Soykırımcılar Gazze'yi Hiroşima'ya çevirdi

Katil İsrail, Gazze'ye yönelik başlattığı işgal saldırılarında, sınır tanımadı. Sosyal ağlarda paylaşılan fotoğraflarda bir yanda Gazze Şeridi diğer tarafta Hiroşima'nın yerle bir olmuş hali yer aldı. Gazze ve Hiroşima'daki yıkımın boyutu aynı olduğu ortaya çıktı. Soykırımcıların 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 100 bin tondan fazla bomba attığı anlaşıldı. Bu bombaların gücünün, 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın neredeyse 7 katı olduğu vurgulandı. İnternette yapılan çok sayıda paylaşımda "İsrail yıllardır Filistinlilerin hayatını, ailelerini, çocuklarını, topraklarını, evlerini, camilerini, hayatlarını gasp ediyor" ifadesi kullanıldı.



