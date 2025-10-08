Hamas şartlarını sundu

Hamas ile İsrail arasındaki Gazze müzakereleri Mısır'da ikinci gününde devam ederken Hamas Sözcüsü görüşmelerdeki taleplerini ilk kez açıkladı. Hamas Sözcüsü Fawzi Barhoum, Mısır'daki müzakere heyetinin Gazze halkının beklentilerini karşılayan bir anlaşmaya varmak için "tüm engelleri aşmaya" çalıştıklarını söyledi. Barhoum, Hamas'ın müzakerelerdeki taleplerini şöyle sıraladı:

Kalıcı kapsamlı ateşkes

İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesi

İnsani yardımların kısıtlamasız girişi

Yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüşü

Filistinli yetkililerin gözetiminde tam bir yapılanma sürecinin derhal başlatılması

Adil bir esir değişim anlaşması