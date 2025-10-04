Athletic Bilbao taraftarından Filistin duyarlılığı

İspanyol Athletic Bilbao takımı, "Soykırımı durdurun" başlığı altında yaptığı yazılı açıklama büyük destek buldu. Bilbao, bu akşam Mallorca'ya karşı oynayacağı La Liga maçı öncesinde kulübün büyükelçilerinden Honey Thaljieh'e, Bask bölgesindeki bir grup Filistinli mülteciye ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) temsilcilerine atfen bir tören düzenleyeceğini belirtti. Kulüp açıklamasında, "Athletic Club Vakfı ve UNRWA Euskadi (Bask) iş birliğinde ekim ayında başlatılan bir proje kapsamında UNRWA tarafından Filistin'de yönetilen 16 okulda, savunmasız durumdaki yaklaşık 8 bin çocuğa beden eğitimi dersleri verilecek" denildi.