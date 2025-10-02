PODCAST CANLI YAYIN

İlber Ortaylı sevenlerini korkuttu: Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları kısa sürede yalanlandı. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ünlü tarihçinin kızı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye yattı, hepsi bu." ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı sevenlerini korkuttu: Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, söz konusu iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı. Ortaylı, açıklamasında, "Sevgili okurlarım, ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.

KONTROL AMAÇLI HASTANEDE

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası kızı Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından da sosyal medya hesabından yalanlandı.

Kazıcı, yaptığı paylaşımda babasının ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattığını ancak kalp krizi geçirmediğini söyledi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."

8 Eylül'de sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Ortaylı şunları söylemişti:

"Çok değerli okurlarım ve dinleyenlerim, yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Benim yorgunluğum bir parça da birikmiş kusurlarımın, tıbbi bakımdan ihmallerin sonucu. Bir müddettir tedavi görüyorum. O tedavinin bazı hallerde, aldığım immun ilaç dolayısıyla sert tepkileri oluyor. Olmayabilir ama oldu. Onun için bir iki haftalık dinlenme süreci içindeyim. Bu dinlenme tabii dağların tepesine çekilme şeklinde olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Sadece mübrem yazılarımı ve bazı programları yapacağım. Okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum bir iki ay içinde tekrar canlanmış olacağım."

