PODCAST CANLI YAYIN

İBB’nin trol ağı lüks rezidanstan çıktı! MASAK raporunda dikkat çeken detay! Alican Ayvataş ve ablası...

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. CHP’nin fonladığı troller hakkında MASAK raporu ortaya çıktı. Alican Ayvataş’ın aylık 100 bin TL’ye kiraladığı lüks rezidanstan trol ağını yönettiği tespit edilirken MASAK raporunda bu ağın sistematik ve örgütlü çalıştığını vurgulandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB’nin trol ağı lüks rezidanstan çıktı! MASAK raporunda dikkat çeken detay! Alican Ayvataş ve ablası...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasının lideri olarak gözaltına alınan ve 15 Ağustos'ta tutuklanan Alican Ayvataş'ın, Ataşehir'de aylık 100 bin TL'ye kiraladığı lüks rezidanstaki ofisinden troll ağı yönettiği ortaya çıktı.

Takvim Foto Arşiv Takvim Foto Arşiv

Lise mezunu olduğunu belirten Ayvataş, ifadesinde ZamHaber gibi toplam 45 milyon takipçili birçok sosyal medya hesabını Ubeyt Bartın, Utku Doğruyol ve Mahir Gün ile birlikte organize ettiklerini kabul etti.

CHP'DEN PARA AKMIŞ

Bu hesaplardan suç örgütü lehine manipülatif paylaşımlar yapılarak kamuoyu hükümete karşı kışkırtıldı.

Takvim Foto Arşiv Takvim Foto Arşiv

Operasyonda 9 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Ayvataş'ın ablası üzerine kurulan "Fikirkolik Dijital Medya" adlı şirketin hesaplarında CHP'li belediyelerden milyonlarca liralık para hareketi tespit edildi.

Takvim Foto Arşiv Takvim Foto Arşiv

SİSTEMATİK VE ÖRGÜTLÜ

Ayvataş'ın İBB üst düzey yöneticileri Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Yiğit Oğuz Duman ile bağlantısı olduğu belirlendi.

MASAK raporu, bu ağın sistematik ve örgütlü çalıştığını vurguladı. Ayvataş ise trol paylaşımları "gazetecilik ve basın özgürlüğü" olarak savundu.

CHPli İBBden delegelere ve trollere milyonluk kıyak! Bankamatikçilere bakanlıktan soruşturmaCHPli İBBden delegelere ve trollere milyonluk kıyak! Bankamatikçilere bakanlıktan soruşturma

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail'in yasadışı fiziki müdahalesi başladı! 29 Türk aktivist alıkonuldu | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma
Türkiye’den İsrail’in yasa dışı terör eylemine sert tepki! "Sumud Filosu'na hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez"
Casper
İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...
Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para! Turgay Ciner Türkiye'den ne kadar para kaçırdı?
Emekliye refah payı müjdesi! Ocak ayında zam oranları eşitlenecek mi? İşte yapılan hesaplamalar...
Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13'ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20'ye yaklaşacak...
İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki resepsiyonda F-35 açıklaması: "Trump'a para verdiğimizi hatırlattım"
Gazze'ye yola çıkan Sumud Filosu'ndan Takvim'e özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir"
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Can ve Ciner'e "kara para" soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı
Başkan Erdoğan TBMM'de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
TAKVİM Galatasaray'ın Liverpool zaferinin perde arkasını sıraladı! Sevgi akıl ve yürek birleşti... Cimbom İngilizler'i dize getirdi
Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: DEM Parti'den İYİ Parti'ye tek tek gitti
CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! "Cüzi ücretlerle gelecekler"
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! "Böyle bir talep beklemiyorduk"