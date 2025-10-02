İBB’nin trol ağı lüks rezidanstan çıktı! MASAK raporunda dikkat çeken detay! Alican Ayvataş ve ablası...

Takvim Foto Arşiv

SİSTEMATİK VE ÖRGÜTLÜ

Ayvataş'ın İBB üst düzey yöneticileri Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Yiğit Oğuz Duman ile bağlantısı olduğu belirlendi.

MASAK raporu, bu ağın sistematik ve örgütlü çalıştığını vurguladı. Ayvataş ise trol paylaşımları "gazetecilik ve basın özgürlüğü" olarak savundu.