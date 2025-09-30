Fatih'teki esrarengiz ölüm aydınlandı! Cinayet sonrası yurt dışına kaçtı Özbekistan'da yakalandı

Korkunç Olay, 20 Eylül Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde yaşandı. Çevresi tarafından Züleyha E., olarak bilinen Özbekistan uyruklu Kholımakhon Odılovna Akhmadova'dan (34), uzun süredir haber alamayan komşuları durumu ev sahibine bildirdi. Daireye gelen ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yatak odasında Kholımakhon Odılovna Akhmadova'yı hareketsiz yatarken bulan ev sahibi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Kholımakhon Odılovna Akhmadova'nın boğazı kesilmiş halde hayatını kaybettiğini belirledi. 1 AY



ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, öldürülen kadının Özbekistan uyruklu Kholımakhon Odılovna Akhmadova olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin 17 Eylül'de Akhmadova ile eve girdiğini, şüphelinin 1 gün sonra yalnız başına evden ayrıldığını tespit etti. Güvenlik kameraları üzerinden şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarını da inceleyen polis, 1 ay önce Özbekistan'dan Türkiye'ye geldiğini ve olayın ardından tekrar Özbekistan'a kaçtığını da belirledi.

'BENİ KULLANIYORDU'

Konsolosluk aracılığıyla Özbekistan yetkilileriyle görüşme yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görüşme sonucu kimliği tespit edilen Akmaljon Rustamovıch S.'yi Özbekistan'da yakaladı. Şüphelinin üzerinden 2 cep telefonu çıktı. Akmaljon Rustamovıch ifadesinde, "Beni kullanıyordu, beni kandırıyordu, ben onu seviyordum" dedi. Şüphelinin ifadesinde ayrıca, olay sırasında alkollü olduklarını, Akhmadova'nın kendisinden şantaj yoluyla para istediğini, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin Özbekistan'daki işlemlerinin sürdüğü bilgisi edinildi