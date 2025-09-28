467 bin TL'lik çek vurgunu

Adana'dan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine giderek köy evleri inşaatında malzeme taşıyan baba Lütfi İşbilir ve oğlu Kutsal İşbilir, kendilerine verilen 467 bin liralık çekin karşılıksız çıktığını ve dolandırıldıklarını öne sürdü. İddialara göre, yüklenici firma ile yaşanan anlaşmazlık sonucu haklarını alamadılar. Yaşadıklarını anlatan İşbilir, "6. aydan 9. ayın 15'ine kadar çalıştık. Ayrı ayrı faturalarını kestik. Alacağımız var. 400 bin lirasını 9. ayın 30'una bir çek vermişlerdi, çektik. 467 bin lira çek verdiler, karşılığı çıkmadı. Çekin üzerinde isimleri yazıyor ama kabul etmiyorlar" dedi.