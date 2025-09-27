Başkan Erdoğan'dan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Bosphorus Diplomasi Forumu"na katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Saygıdeğer katılımcılar hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bosphorus Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programda emeği geçen her bir kardeşime tebriklerimi iletiyorum. Forum kapsamında 3 gün boyunca yapılan etkinliklerin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLERİMİZİN ÇALIŞMALARIYLA VÜCUT BULACAKTIR"

Ülkemizin güçlü yarınları için fedakarca çalışan her bir gencimiz bizim için değerlidir. Umudumuzu artıran bir istikbal yıldızıdır. Asra yön vermekle kalmayıp mührümüzü de vuracağımız Türkiye Yüzyılı gençlerimizin çalışmalarıyla vücut bulacaktır.

Detaylar gelecek...