Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu

Lapid, "Dünya bugün yorgun ve sızlanan bir İsrail Başbakanı'nı ve onun eskimiş numaralarla dolu bir konuşmasını gördü." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet lideri Lapid, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nda çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edilen Netanyahu'yu sert ifadelerle eleştirdi.

ʺGelecek Varʺ lideri Yair Lapid (AA)

BM Genel Kurulu'nda Gazze'ye düzenledikleri saldırıların sona erdirilmesi ve İsrailli esirlerin geri dönüşünü sağlayacak bir plan sunmak yerine Netanyahu'nun İsrail'in uluslararası arenadaki yerini daha da kötüleştiren bir konuşma yaptığının altını çizdi.

Lapid, "Netanyahu bugün siyasi tsunamiyi durdurmak yerine İsrail Devleti'nin durumunu daha da kötüleştirdi." ifadesini kullandı.