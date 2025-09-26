Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki soykırımı dünyaya haykırdığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul salonu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yalanlarını anlattığı konuşmasında boş kaldı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında neredeyse dolu olan salon Netanyahu'nun İsrail'in katliam politikalarını anlatmaya başladığı an boşaldı. Öte yandan İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda Gazze’ye saldırıların sona erdirilmesine ilişkin bir plan sunmak yerine "İsrail'in durumunu (uluslararası arenada) daha da kötüleştiren, eskimiş numaralarla dolu” bir konuşma yaptığını belirtti.
Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Dünyanın dört bir yanında küçük bir çocuğun yaralanmasına duyarsız kalınmazken, Gazze'de çocukların anestezisiz uzuvları kesiliyor. Bu, insanlığın dip noktasıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na hitap etti. (23 Eylül/AA)
İSRAİL'DE MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ
İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesine ilişkin bir plan sunmak yerine "İsrail'in durumunu (uluslararası arenada) daha da kötüleştiren, eskimiş numaralarla dolu" bir konuşma yaptığını belirtti.
Netanyahu konuşurken salon boşaldı (AFP)
Ana muhalefet lideri Lapid, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nda çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edilen Netanyahu'yu sert ifadelerle eleştirdi.
Lapid, "Dünya bugün yorgun ve sızlanan bir İsrail Başbakanı'nı ve onun eskimiş numaralarla dolu bir konuşmasını gördü." ifadelerini kullandı.
ʺGelecek Varʺ lideri Yair Lapid (AA)
BM Genel Kurulu'nda Gazze'ye düzenledikleri saldırıların sona erdirilmesi ve İsrailli esirlerin geri dönüşünü sağlayacak bir plan sunmak yerine Netanyahu'nun İsrail'in uluslararası arenadaki yerini daha da kötüleştiren bir konuşma yaptığının altını çizdi.
Lapid, "Netanyahu bugün siyasi tsunamiyi durdurmak yerine İsrail Devleti'nin durumunu daha da kötüleştirdi." ifadesini kullandı.
Netanyahu konuşurken salon boşaldı (REUTERS)
NETANYAHU, BM GENEL KURULU'NDA PROTESTO EDİLDİ
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşmasına başlarken, salonu terk eden çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edildi.
Netanyahu konuşurken salon boşaldı (AFP)
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden olan İsrail'in Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı.
Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.
Konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye düzenlenen İsrail saldırılarına işaret eden Netanyahu, İran'ın tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ve İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.
Netanyahu konuşurken salon boşaldı (AFP)
İran'ın askeri nükleer kapasitesini yeniden inşa etmesine izin vermeme tehdidinde bulunan Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'ne İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma çağrısında bulundu.
Netanyahu, Suriye ile güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelere ilişkin bir anlaşmaya ulaşılabileceğine inandığını söylerken, ateşkese rağmen İsrail'in hemen her gün saldırı düzenlediği Lübnan'ı barış müzakerelerine başlamaya çağırdı.
Netanyahu Gazze'ye düzenledikleri saldırıları savundu, 65 binden fazla Filistinlinin öldüğü bölgede "soykırım yapmadıklarını" iddia etti.