Başkan Erdoğan'dan BM dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer'a Filisitin tebriği: Netanyahu hükümetini durdurmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasındaki görüşmede Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti ve İsrail'de Netanyahu hükümetinin durdurulması gerektiğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefon görüşmesi yaptı.

Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Starmer ve Başkan Erdoğan, Takvim Fotoğraf ArşiviStarmer ve Başkan Erdoğan, Takvim Fotoğraf Arşivi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

STARMER'A FİLİSTİN TEBRİĞİ: TARİHİ BİR OLAY

İngiltere Başbakanı Starmer'i ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin'i tanımasının tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, Filistin'e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Binyamin Netanyahu hükümetinin durdurulması gerektiğini kaydetti.

