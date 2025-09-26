Starmer ve Başkan Erdoğan, Takvim Fotoğraf Arşivi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.