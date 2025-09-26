Avukata dehşet verici pusu! Yemek yerken vurdular

İstanbul Kağıthane'de dün silahlı saldırı olayı yaşandı. Bir restoranda yemek yiyen avukat Murat K. (34), plakasız bir motosikletle gelen iki saldırganın hedefi oldu. Motosikletten inen saldırgan, avukata art arda ateş açtı. Göğsünden ve kolundan yaralanan Murat K., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar, hızla geldikleri motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan avukat, hastaneye kaldırıldı. Kanama riski bulunan Murat K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Murat K.'nin yaralı halde "Bir daha vurun, beni öldürmeniz lazım!" şeklindeki meydan okuması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.