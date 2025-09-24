PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: “İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz”

CHP’li belediyelerin çöp krizindeki başarısızlığını örtbas etmeye çalışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, toplanamayan çöplerin sorumluluğunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yüklemeye kalktı. Zeybek’in bu açıklamalarına AK Parti’den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından CHP’nin iddialarını yalanlayan AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, “Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: “İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz”

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, CHP'li Gökan Zeybek'in İzmir'deki çöp toplama alanlarına ilişkin açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi.

İnan, yaptığı değerlendirmede İzmir'in yıllardır çöplerle anılır hale geldiğini belirterek, "Yalancı, sahtekâr ve ahlaksızsınız! İzmir'i çöp dağlarına mahkûm eden sizsiniz! Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz" ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir'de vahşi depolama alanları dahil olmak üzere belediyeye ekstra destek sağladığını vurgulayan İnan, "Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkûm ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, "bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil! Bütün basının ve tüm İzmir'in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu." ifadelerini kullandı.

İnan paylaşımın devamında, "Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar" dedi.

İnan ayrıca, İzmir'de yaşayan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit haklara sahip bireyleri olduğunu hatırlatarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sürecin titizlikle takip edilmesi çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Gökan Zeybek’in açıklamalarına tepki

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelerin çöp krizi karşısındaki beceriksizliklerini gölgelemeye çalışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, toplayamadıkları çöplerin sorumluluğunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yüklemeye çalıştı.

Zeybek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Diyorlar ya İzmir'de çöp toplanamıyor, İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı. 2 gün önce tekrar açıldı, 31 Ekim'e kadar süre uzatıldı."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yatırım zirvesi! Türk ve ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi Macron ile görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür: "Suriye'nin hikayesi bitmedi"
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | CANLI
Başkan Erdoğan BM'deki İklim Zirvesi'nde açıkladı: 2053'te hedef sıfır emisyon
ABD basını yazdı: Trump'tan Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: “İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz”
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Rafa'nın şovu 3 puanı getirdi! Kayserispor - Beşiktaş: 0-4 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! SDG'ye 10 Mart uyarısı: Mutabakata uyun
CHP'li Mansur Yavaş'tan yolsuzluk itirafı: "Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok"
BM Genel Kurulu'nda ikinci gün! Zelenskiy'den uluslararası hukuk eleştirisi! Pezeşkiyan: Nükleer peşinde değiliz
Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! Filoya destek için İtalya bir donanma gemisi yönlendirdi! UCM'ye Sumud başvurusu
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
CHP'den "Gazze'yi istismar mitingi! "Cesaretle Filistin’in yanındayız" diyen Özgür Özel'in iki yüzü: "Hamas terör örgütüdür" demişti
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti
Gazzeli gazeteci Başkan Erdoğan’ın cesaretini yazdı: “Sadece bu başkan İsrail’in suçlarını ifşa edebilir”
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!