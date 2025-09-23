Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivist Vernis, hareketin sivil karakterine dikkati çekti. Vernis, "Buradayız çünkü hükümetler ve kurumlar sorumluluklarını yerine getirmedi. Sade vatandaşlar olarak dayanışma ve sorumluluğun daha fazla ertelenemeyeceğini gösteriyoruz" dedi. Milos Adası'ndan dün Akdeniz'e açılmadan önceki son hazırlıklarının tamamlanmasını bekleyen Oksigono adlı teknede yer alan Vernis, kimseden korkmadıklarını açıkladı.
Sumud Filosundan tek ses: "Korkmuyoruz"
