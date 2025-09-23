PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'de 680 bin şehit

BM Raportörü Francesca Albanese, bir süre önce hazırladığı raporda 57 kez, “İsrail soykırım yaptı” demişti. Gazze’de yaşananlarla ilgili yeni raporunu açıklayan Albanese, “İsrail, 680 bin Filistinli’yi öldürdü. Bunlardan 380 bini beş yaşın altındaki bebekler” dedi

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı özel raportörü Irene Khan, insan hakları özel raportörü Mary Lawlor ve uluslararası düzenin teşviki özel raportörü George Katrougalos, terörist devlet İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı anlattı. Daha önce hazırladığı raporda 57 kez İsrail'in soykırım yaptığını belirten İtalyan Albanese, "Maalesef Gazze'deki trajedinin boyutlarının fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyordu. Bilim insanları ve akademisyenlerin artık korkunç bir soykırım olarak adlandırdığı bir dönem yaşanıyor. 710 günde yaklaşık 680 bin Filistinli öldürüldü. Bunlardan 380 bini beş yaşın altındaki bebekler, bin 581'i işçiler, 252'si gazeteciler ve 346'sı Birleşmiş Milletler personelidir. Bu, işgal altındaki tüm Filistin toprakları tamamen sayılırsa daha da artabilir" dedi.


10 bin Filistinli'nin keyfi olarak gözaltına alındığını belirten BM görevlileri, "Gazzeli tutukluları aç bırakan, işkence eden ve hatta tecavüz eden ahlaksızlar grubu görev yapıyor" dedi.


Francesca Albanese, İsrail'in yaptığı soykırımı dünyaya açıkladı

