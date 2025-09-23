10 Avrupa ülkesindeki havayolu check-in sistemlerine yönelik siber saldırı, dördüncü gününde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Saldırının arkasındaki kişi ya da gruplar hâlâ bulunamadı. Londra Heathrow Havalimanı'nın Terminal 4'ü, en ağır aksaklıkların yaşandığı nokta oldu. 4 günde 900'e yakın uçuşun iptal edildiği açıklandı. 19 Eylül gecesi başlayan sorun, Collins Aerospace firmasının check-in kontuarları, biniş kapıları ve diğer altyapılarda kullanılan Muse adlı yazılımı hedef alınmıştı
Avrupa havalimanlarında kriz!
