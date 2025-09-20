Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti

ŞARA, ABDİ'YE NE DEDİ? YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin 'le 10 Mart'ta imzalanan mutabakata değinen Şara, "Eğer buraya Kürtlerin haklarını talep etmek için geldiysen, hiç zahmet etme. Kürtlerin Suriye'nin eşit vatandaşları olması temel prensibim. Senden daha çok Kürtlerin haklarını önemserim" dediğini, 10 Mart anlaşması ile ilk defa ABD ve Türkiye'nin desteklediği bir çözüm yolu oluştuğunu söyledi. SURİYE CUMHURBAŞKANI: SDG VE PKK'DAKİ BAZI KANATLAR SABOTE EDİYOR Suriye Cumhurbaşkanı, SDG/YPG ve PKK içindeki bazı kanatların 10 Mart mutabakatını sabote ettiklerini söyledi. Öcalan'ın fesih çağrısına rağmen kendini sürecin dışında gören SDG'nin kuzeydoğu Suriye'deki statükosunun Türkiye ve Irak için de bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu kaydetti.





PKK'DAN SİSTEMATİK "SURİYE" SABOTAJI



Hatırlanacağı üzere PKK elebaşı Helin Ümit, "SDG'ye teslim olma dayatması, böyle bir tablo içerisinde gerçekten akıl dışıdır. Dürzi toplumunun öz savunmasını geliştirmek lazım. Yani halklar kendi kendilerini savunabilirler, birlikte birbirlerini savunabilirler. Buna inanmak gerekiyor" diyerek İsrail sözcülüğü yapmıştı.

Ümit, "Suriye'de Kürtler çaresiz değil" deyip YPG'nin Batı ve Orta Doğu'daki devletlerle bir olup Türkiye'nin Suriye'deki etkisini kırmasını istemişti.