Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti

YPG, 10 Mart'ta Şam'la imzaladığı anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Ferhat Abdi Şahin ve YPG'li diğer elebaşları çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam' entegre olmaktan kaçıyor.
Örgüt, elinde tuttuğu petrol ve enerji sahalarını Suriye Devletine teslim etmiyor.
Önceleri "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız. Tek ordu, tek devlet, tek bayrak..." diyen teröristbaşı Şahin, İsrail'den aldığı destekle "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik istemeye başladı.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın değişin tutum ve söylemleri de YPG'yi cesaretlendiriyor.
ANKARA KILIÇ ÇEKTİ
Türkiye sahadaki gelişmeleri anbean takipte.
Başkan Erdoğan'ın "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. "Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısı hala geçerliliğini koruyor.
Nitekim bu uyarı Türkiye'nin gerektiğinde YPG/SDG'ye karşı askeri operasyon yapmaktan çekinmeyeceğinin en net göstergesi.