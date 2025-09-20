PODCAST CANLI YAYIN

Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti

Suriye'de YPG sorunu "metastaz" oldu...YPG İsrail'in ajandasına göre hareket ediyor, ABD'nin ikircikli tutumu terör örgütünü cesaretlendiriyor. Kesin çözüm için Ankara'nın kılıç uyarısı geçerliliğini korurken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara "Entegrasyon olmazsa Türkiye aralıkta askerl anlamda harekete geçer" dedi. Şara, YPG ve PKK'daki bazı kliklerin Öcalan'a rağmen 10 Mart mutabakatını sabote ettiklerini de söyledi. Bu bağlamda TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti. YPG'de İlham Ahmed, PKK'da Helin Ümit ve Duran Kalkan bu süreçte başı çekti.

Suriye'deki YPG-SDG sorunu "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefinin önündeki en büyük ayak bağı.

YPG, 10 Mart'ta Şam'la imzaladığı anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Ferhat Abdi Şahin ve YPG'li diğer elebaşları çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam' entegre olmaktan kaçıyor.

Örgüt, elinde tuttuğu petrol ve enerji sahalarını Suriye Devletine teslim etmiyor.
Önceleri "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız. Tek ordu, tek devlet, tek bayrak..." diyen teröristbaşı Şahin, İsrail'den aldığı destekle "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik istemeye başladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın değişin tutum ve söylemleri de YPG'yi cesaretlendiriyor.
ANKARA KILIÇ ÇEKTİ

Türkiye sahadaki gelişmeleri anbean takipte.

Başkan Erdoğan'ın "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. "Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısı hala geçerliliğini koruyor.

Nitekim bu uyarı Türkiye'nin gerektiğinde YPG/SDG'ye karşı askeri operasyon yapmaktan çekinmeyeceğinin en net göstergesi.
AHMED ŞARA ARALIK'I İŞARET ETTİ: ENTEGRASYON OLMAZSA TÜRKİYE HAREKETE GEÇER

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan da konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

Türkiye'yi SDG'ye operasyon düzenlememe ve müzakerelere şans verme konusunda ricada bulunduklarını söyleyen Şara, "Aralık ayına kadar entegrasyon süreci gerçekleşmezse, Türkiye'nin askeri anlamda harekete geçebileceğini" mesajını verdi.
ŞARA, ABDİ'YE NE DEDİ?

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le 10 Mart'ta imzalanan mutabakata değinen Şara, "Eğer buraya Kürtlerin haklarını talep etmek için geldiysen, hiç zahmet etme. Kürtlerin Suriye'nin eşit vatandaşları olması temel prensibim. Senden daha çok Kürtlerin haklarını önemserim" dediğini, 10 Mart anlaşması ile ilk defa ABD ve Türkiye'nin desteklediği bir çözüm yolu oluştuğunu söyledi.

SURİYE CUMHURBAŞKANI: SDG VE PKK'DAKİ BAZI KANATLAR SABOTE EDİYOR

Suriye Cumhurbaşkanı, SDG/YPG ve PKK içindeki bazı kanatların 10 Mart mutabakatını sabote ettiklerini söyledi. Öcalan'ın fesih çağrısına rağmen kendini sürecin dışında gören SDG'nin kuzeydoğu Suriye'deki statükosunun Türkiye ve Irak için de bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu kaydetti.

PKK'DAN SİSTEMATİK "SURİYE" SABOTAJI

Hatırlanacağı üzere PKK elebaşı Helin Ümit, "SDG'ye teslim olma dayatması, böyle bir tablo içerisinde gerçekten akıl dışıdır. Dürzi toplumunun öz savunmasını geliştirmek lazım. Yani halklar kendi kendilerini savunabilirler, birlikte birbirlerini savunabilirler. Buna inanmak gerekiyor" diyerek İsrail sözcülüğü yapmıştı.

Ümit, "Suriye'de Kürtler çaresiz değil" deyip YPG'nin Batı ve Orta Doğu'daki devletlerle bir olup Türkiye'nin Suriye'deki etkisini kırmasını istemişti.

YPG'YE MÜDAHALE EDERSİNİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BOZULUR" TEHDİDİ

PKK'lı Duran Kalkan ise Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesi durumunda Terörsüz Türkiye sürecinin bozulacağına dair tehdide kalkışmıştı.

Kalkan, "Yani bu kadar Kürt karşıtı olan bir politika nasıl Kürt sorununu çözer Orta Doğu'da? Nasıl Türkiye'yi demokratikleştirir? Orta Doğu'nun demokratik gücü haline gelebilir? Böyle bir durum gerçekleşemez" demişti.

