Kasaba organize saldırı

Sarıyer'de kasap dükkanına 7 ay arayla iki kez silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırıda dükkanda hasar meydana gelirken, ikinci saldırıda kurşunların hedefi olan kasap yaralandı. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 70 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri ile şüphelilerin izini sürdü. Adreslere düzenlenen operasyonlarda silahlı saldırıyı gerçekleştiren T.T. (14), motosikleti kullanan E.Ö. (15) ve azmettirici O.Ş. (22) yakalandı. Saldırıyı düzenleyen T.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi