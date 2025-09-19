Soykırımcılar durmak bilmiyor

Terörist devlet İsrail, dün sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 99 Filistinli şehit oldu, 140 kişi de yaralandı. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Filistinlilerin kaldığı ev ve çadırların yanı sıra yardım bekleyen sivilleri ve bölgeden göç edenleri hedef aldı. İsrail ordusunun, Gazze'de 48 saatte 150'den fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Birleşmiş Milletler, bir kez daha İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını açıkladı.