Soykırımcı katile tarih dersi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit ve Gazi Yakınları İçin Kamu Kurası töreninde önemli açıklamalarda bulundu:

Bu topraklar bize aziz şehitlerimizin emanetidir. Bizler şehidini kalbini en mutena köşesine yerleştirmiş, şehit ve gazi yakınlarını bağrına basmış bir milletiz.

Allah'ın izniyle, ne bu aziz milletin ne de sizin başınız öne eğilmeyecek. Her daim sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bütün ihanet odaklarına rağmen vatanımıza namahrem ellerin değmesine izin vermedik.

Terörsüz Türkiye hedefine beraberce vasıl olacağız. Sizlerin de desteğiyle bu süreci alnımızın akıyla, şehit ve gazilerimizin emanetine en ufak leke bulaştırmadan tamamlayacağız.

Başında Gazze Kasabı Netanyahu'nun bulunduğu İsrail, zalimlikte sınır tanımıyor. 27 yıldır dinmeyen kuyruk acılarını açığa vuruyorlar. Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Bize tarih dersi veremez.

Biz, bize sataşanların 2-3 nesil önce geldikleri topraklarda asırlar boyu yer aldık. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz. Kıyamete kadar da burada olacağız. Kimin ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Senaryoyu da senaristi de iyi biliyoruz.

FİLİSTİN'İN SESİ OLACAĞIZ

Başkan Erdoğan, 23-25 Eylül'de New York'ta yapılacak BM Liderler Zirvesi öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ankara'da ağırladı. Erdoğan, "Filistin'de siyasi birlik tesis edilmeli. BM'de Filistin'in sesi olacağız" açıklamasını yaptı.