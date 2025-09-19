PODCAST CANLI YAYIN

Soykırımcı katile tarih dersi...

Erdoğan, Netanyahu’nun sözlerine sert cevap verdi. “Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Bize kimse tarih dersi veremez. Kimin ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Senaryoyu da senaristi de iyi biliyoruz” dedi

Giriş Tarihi:
Soykırımcı katile tarih dersi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit ve Gazi Yakınları İçin Kamu Kurası töreninde önemli açıklamalarda bulundu:
Bu topraklar bize aziz şehitlerimizin emanetidir. Bizler şehidini kalbini en mutena köşesine yerleştirmiş, şehit ve gazi yakınlarını bağrına basmış bir milletiz.
Allah'ın izniyle, ne bu aziz milletin ne de sizin başınız öne eğilmeyecek. Her daim sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz.
Terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bütün ihanet odaklarına rağmen vatanımıza namahrem ellerin değmesine izin vermedik.
Terörsüz Türkiye hedefine beraberce vasıl olacağız. Sizlerin de desteğiyle bu süreci alnımızın akıyla, şehit ve gazilerimizin emanetine en ufak leke bulaştırmadan tamamlayacağız.
Başında Gazze Kasabı Netanyahu'nun bulunduğu İsrail, zalimlikte sınır tanımıyor. 27 yıldır dinmeyen kuyruk acılarını açığa vuruyorlar. Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Bize tarih dersi veremez.
Biz, bize sataşanların 2-3 nesil önce geldikleri topraklarda asırlar boyu yer aldık. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz. Kıyamete kadar da burada olacağız. Kimin ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Senaryoyu da senaristi de iyi biliyoruz.

FİLİSTİN'İN SESİ OLACAĞIZ
Başkan Erdoğan, 23-25 Eylül'de New York'ta yapılacak BM Liderler Zirvesi öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud AbbasAnkara'da ağırladı. Erdoğan, "Filistin'de siyasi birlik tesis edilmeli. BM'de Filistin'in sesi olacağız" açıklamasını yaptı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"
Trendyol
Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025'e katılacak! "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
CHP'li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları nedeniyle vatandaşlar taşınmayı düşünüyor
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Aşk ve Gözyaşı
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Cimbom darmadağın! Eintracht Frankfurt - Galatasaray: 5-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"
Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze sorusu! "Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" | Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi: "Bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz"
Trump ve Starmer arasında "Filistin" çatlağı: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var | "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
Bahçeli'den ABD-İsrail'e karşı "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi! Netanyahu'ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'de! Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Kudüs" tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY'ye İsrail uyarısı... "TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi sürecek"
Siyonist İsrail Süveyda’daki Dürzileri silahlandırıyor: Kirli ittifakın arkasından Davut Koridoru çıktı
Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı
MHP'den "Bahçeli Modeli" çıkışı! Feti Yıldız "Literatüre geçecek" diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar