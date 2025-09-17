PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu'nun yakın ismi Yakup Öner itirafçı oldu! İmamoğlu'nun para koparmaya çalıştığı 30 işadamının sıralı listesini savcılığa sundu

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na en yakın isimlerden Yakup Öner de itirafçı oldu... Öner, İmamoğlu’nun para koparmaya çalıştığı Boğaz’da yalısı-villası olan 30 işadamının sıralı listesini savcılığa sundu....

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, geçen hafta verdiği ifadelerin ardından tahliye edildi.

"VIP Yakup" olarak bilinen Öner'in, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde özellikle Boğaz'daki işadamlarının yalı ve villalarıyla ilgili işlerde kilit rol oynadığı ortaya çıktı. Öner, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla özellikle Boğaz hattındaki lüks yapılarla ilgili tadilat ve yıkım işlerinde görevlendirildiğini söyledi.

İfadesinde, İBB'yle yolu kesişen 30'a yakın işadamı, müteahhit ve holding patronunun ismini içeren listeyi savcılıkla paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu 30 kişilik listeyi incelemeye aldı.

Listedeki isimlerin İBB'yle doğrudan temas kurup kurmadıkları, İmamoğlu ve çevresiyle telefon kayıtları ile HTS trafiklerinin araştırıldığı belirtildi. Öner, ifadesinde İBB'deki asıl karar merciinin Ekrem İmamoğlu olduğunu vurguladı. Boğaziçi İmar'daki tüm büyük işlerin Fatih Keleş tarafından yürütüldüğünü, ancak son sözün İmamoğlu'na ait olduğunu söyledi.

İBBdeki yolsuzlukta VIP Yakup itirafları! İmamoğlunun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti

Borsa İstanbul
Türk Telekom
