İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti

CHP’li İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında itirafçı olan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, Ekrem İmamoğlu’nun kıskaca alarak para koparmaya çalıştığı Boğaz’da yalısı-villası olan iş adamlarının listesini savcılığa sundu. Aralarında müteahhitler ve holding patronlarının da bulunduğu 30 isim mercek altına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda yeni itiraflar gelmeye devam ediyor. Operasyon kapsamında tutuklanan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, geçen hafta soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadelerin ardından tahliye edildi. "VIP Yakup" olarak da bilinen Öner, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde özellikle Boğaz'da oturan işadamlarının yalı ve villalarıyla ilgili problemlerin çözümünde kilit rol oynayan bir isim.

Ekrem İmamoğlu ve Yakup Öner (Takvim Foto Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Yakup Öner (Takvim Foto Arşiv)

LİSTEYİ SAVCILIĞA SUNDU

Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından özellikle İstanbul Boğazı'nda lüks yalı ve villalarla ilgili tadilat ve yıkım işleriyle alakalı görevlendirilen Öner'in ifadesinde, aralarında müteahhitler ve önemli holding patronlarının da olduğu İBB'yle yolu kesişen ve bağlantılı isimlerin de bulunduğu 30'a yakın kişinin ismini içeren VIP listeyi savcılıkla paylaştığı kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VIP listeyi mercek altına alarak çalışmalara başladı. Listedekilerin, İBB'yle herhangi bir temasta bulunup bulunmadıkları, İmamoğlu ve çevresiyle HTS trafikleri ve arama kayıtlarının olup olmadığı incelemeye alındı.

Ekrem İmamoğlunun en yakınındaki isim Yakup Önerin ifadesi ortaya çıktı: Gayri resmi 100 bin dolarlık maaş!Ekrem İmamoğlunun en yakınındaki isim Yakup Önerin ifadesi ortaya çıktı: Gayri resmi 100 bin dolarlık maaş!
Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim Yakup Öner'in ifadesi ortaya çıktı: Gayri resmi 100 bin dolarlık maaş!
CHPli İBBye yolsuzluk soruşturmasında Ziya Gökmen Togay da itirafçı oldu! Yolsuzluk yapmak için gayriresmi ajans kurdularCHPli İBBye yolsuzluk soruşturmasında Ziya Gökmen Togay da itirafçı oldu! Yolsuzluk yapmak için gayriresmi ajans kurdular
CHP'li İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında Ziya Gökmen Togay da itirafçı oldu! Yolsuzluk yapmak için gayriresmi ajans kurdular


SON SÖZ İMAMOĞLU'NUN

Öner, verdiği ilk ifadede Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde büyük kapsamlı işleri, özellikle işadamlarının Boğaz'daki ikametleriyle ilgili problemlerin çözümünü İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yürüttüğünü söylemişti. Boğaz'a nazır villa ve yalılardaki tadilat, onarım, güçlendirme gibi işlerin 'kreş' adı altında alınan milyonlarca liralık ödemeler karşılığında izin verildiğini söyleyen Öner, "Boğaziçi İmar yapılanmasının üst kısmında Fatih Keleş bulunmaktaydı ve yapılan her şeyden kendisinin bilgisi vardı. Kurumun işleyişinde gerçek yönlendirici ve karar verici Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu'dur" demişti. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB'ye transfer ettiği kilit isimlerden biri olan Öner'in 2021'de biri Audi Q7, diğeri ise Range Rover marka iki adet lüks cip ile yine eşine Sarıyer'de bir dubleks daire aldığı belirlenmişti. Öner'in, geçen yıl İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a hesabına herhangi bir para transferi yapılmadan Porsche marka araç sattığı, yine 2024'te kendisine yeni bir lüks araç aldığı tespit edilmişti.

Harita müdürü mü mafya mı? Porscheli Yakup Önerden skandal ifadeler: Tehdit değil tavsiye!Harita müdürü mü mafya mı? Porscheli Yakup Önerden skandal ifadeler: Tehdit değil tavsiye!

MİLYARLIK FONA KAYNAK TEMİNİ

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere göre İmamoğlu ve ekibi, Boğaz'da bulunan yalı, büyük bina sahipleri ve AVM patronlarını kıskaca alarak cumhurbaşkanlığı seçimi için oluşturduğu milyarlık fona kaynak temin etmeyi amaçladı. İmamoğlu'nun ekibine, yapılardaki kaçak bölümlerin ihbar edilerek yalı ve büyük bina sahipleriyle iletişime geçilmesi ve 'Biz bu işi çözeriz' denilerek fona kaynak temin edilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi. Fon için en az 2 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu ifade ettiği de kaydedildi.

İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti (takvim foto arşiv)İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti (takvim foto arşiv)

