2 aylık yaşam savaşını kaybetti

Hayat, bazen en beklemediğimiz anda, en kırılgan anlarımızda elimizden kayıp gider. Ordu'da yaşanan bu trajedi de tam böyle başladı; Alkollü sürüçünün çarpmasıyla sarsılan bir kadın, iki ay süren acı dolu mücadelesini kaybetti. Bir ailenin hayatını derinden yaraladı. Alkollü olduğu ileri sürülen E.A.'nın (42) kullandığı 34 CHF 664 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Merve Demirel'e (32) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralı Merve Demirel, ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaklaşık iki aydır tedavisi devam eden talihsiz Merve Demirel, hayatını kaybetti. AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel ile evli olan ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Merve Demirel'in cenazesi, bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami'de ikindi namazı sonrası düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderilecek