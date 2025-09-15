Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 8 suçlu Türkiye'ye getirildi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız 6 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan ülkemize getirdik" dedi. Yerlikaya, şunları kaydetti:



'Kasten Yaralama ve Resmi Belgede Sahtecilik'ten aranan E.Y. ve M.A., 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma'dan aranan E.S. de, 'Kasten Öldürme'den aranan A.K. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı. 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılmasıyla Dolandırıcılık'tan aranan Ş.S. Almanya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.