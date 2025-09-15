PODCAST CANLI YAYIN

Duruşmaya 1 hafta kalmıştı! Kartalkaya davasında savcılık mütalaasını mahkemeye sundu: Otel sahibi hakkında...

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Otel sahibi Halit Ergül ve üç yönetici için “olası kastla 78 kişiyi öldürmek” suçundan ceza talep edilirken, Ergül’ün eşi ve kızları hakkında “bilinçli taksir”den cezalandırma istendi.

Giriş Tarihi:
Duruşmaya 1 hafta kalmıştı! Kartalkaya davasında savcılık mütalaasını mahkemeye sundu: Otel sahibi hakkında...

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel7deki yangın faciasına ilişkin, savcılık 22 Eylül'de yapılacak ikinci duruşma öncesi esas hakkındaki mütalaasını Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.

Savcının mütalaasında tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir için 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla yaralamak suçundan ceza talep edilirken, Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında ise 'Bilinçli taksirle ' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
İdefix
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz | "Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız" mesajı
CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?
Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımı yurda döndü! Alperen Şengün'den şampiyonluk sözü: "O kupayla döneceğiz"
Türk Telekom
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
İngiltere'den siyonistlere veto: Ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul edilmeyecek
İzmir Buca Belediyesi'nde işçi grevi çığrından çıktı! Sokaklar virüs yuvası oldu! Vatandaştan tepki: Çocukları sokağa çıkaramıyoruz
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 24 şüpheli gözaltına alındı
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheli adliyede
Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM maaşları hesapladı
Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den 'Filistin'e özgürlük' çağrısı yaptı Javier Bardem kefiyeyle geldi
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi