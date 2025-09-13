PODCAST CANLI YAYIN

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri geçen ay 91 bin 820 gıda işletmesini denetledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustosta gıda işletmelerine yönelik 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirilerek, 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulandığını belirterek, "Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi:
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri geçen ay 91 bin 820 gıda işletmesini denetledi

Yumaklı, yazılı açıklamasında, gıda işletmelerine yönelik kontrol ve denetimlere ilişkin bilgi verdi. Geçen ay 14 bin 850 gıda üretim, 36 bin 921 gıda satış, 40 bin 49 toplu tüketim yerinin denetlendiğini belirten Yumaklı, "Ağustosta gıda işletmelerine toplam 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Bu kontrollerde 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

Yumaklı, bu kontrollerde 709 gıda üretim, 941 gıda satış, 593 de toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 2 bin 243 idari yaptırım uygulandığını, 21 gıda işletmecisi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Her fırsatta vatandaşların sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacaklarını vurguladıklarını anımsatan Yumaklı, "Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri geçen ay 91 bin 820 gıda işletmesini denetledi (takvim foto arşiv)Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri geçen ay 91 bin 820 gıda işletmesini denetledi (takvim foto arşiv)

"HER ŞİKAYETİ AYRI AYRI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Yumaklı, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik yıllık denetim planları yaptıklarını, bunun yanında rutin denetimler de gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"İlgili birimlerimize çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla bildirimler, şikayetler de ulaşıyor. Her birini ayrı ayrı değerlendiriyor, mutlaka üzerine gidiyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımıza, tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan ve 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olan gıda işletmelerinde karekod uygulamasını kullanmaları için çağrıda bulunuyorum. Unutulmamalıdır ki en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Bu alandaki çalışmalarımız, paydaşlarımız ve vatandaşlarımızın da katkısıyla kararlılıkla devam edecek."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hakk'a yürüdü! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı
12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün
Charlie Kirk suikastı, sokak eylemleri… ABD karıştı Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti
CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un efsane ismi Abdullah Ercan derbiyi TAKVİM'e değerlendirdi: "Fener çağ dışı futboldan kurtulacak!"
Saatli yağış raporu! 12 il alarm listesinde: Meteoroloji uyardı
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi! Saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!