Konya Seydişehir ve Emirgazi belediye başkanları AK Parti’ye katıldı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Türkiye genelinde çok sayıda belediye yönetimi AK Parti'ye geçti. Son olarak Konya Seydişehir Belediye Başkanı CHP'li Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili Mesut Mertcan, AK Parti'ye katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ustaoğlu ve Mertcan'a rozetlerini taktı. AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından "Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor." açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK öncesinde partiye katılan iki belediye başkanını tebrik ederek, katılımların devam edeceğini vurguladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren 24'ü Yeniden Refah, 16'sı bağımsız, sekizi CHP, yedisi İyi Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi olmak üzere 58 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.