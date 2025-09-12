PODCAST CANLI YAYIN

Can Holding’e büyük operasyon: 10 kişi hakkında gözaltı kararı, 121 şirkete kayyum atandı

Can Holding’e şok operasyon yapıldı. Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete kayyum atandı. TMSF, “Tüm şirketler, ‘basiretli tacir’ anlayışıyla idare edilecektir.” açıklaması yaptı.

İstanbul'da dün çok çarpıcı bir operasyon gerçekleşti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding'in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri Tekdağ'ın da aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına alındı. Can kardeşlerin yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Holding bünyesinde bulunan Habertürk TV, Show TV, Doğa Okulları dahil 121 şirkete kayyum atandı. MASAK raporunda holdingin 2020-2021 arasında 9 milyar dolar (o günkü kurla 88 milyar TL), 2021-2025 arasında ise toplamda 50 milyar dolar (2 trilyon 64 milyar TL) oranında bir kara para aklama faaliyetine karıştığı iddia edildi.

9 MİLYAR VERGİ BORCU VAR

Holding şirketleri üzerinden; suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlendi. Sahipleri Ağrı Doğubeyazıtlı olan holdingin halihazırda 9 milyar TL'lik vergi borcu bulunduğu ortaya çıkarken, petrol, makaron ve elektronik eşya kaçakçılığı yaptığı da bildirildi.

YÖNETİM TMSF'YE GEÇTİ

Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak TMSF'ye devredildi. Toplam, 121 şirkete kayyum atandı. Şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi kaçırıldığı tespit edildi.

