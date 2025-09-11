PODCAST CANLI YAYIN

Beykoz Belediyesi’nde deprem: CHP’den 3 istifa

Tutuklu eski Başkan Alaattin Köseler’in yerine Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel ile meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir CHP’den istifa etti. Gürzel’in AK Parti rozeti takacağı konuşulurken, CHP’nin meclisteki üye sayısı 15’e düştü.

İstanbul Beykoz Belediyesi'nde deprem bitmek bilmedi. Tutuklu eski Başkan Alaattin Köseler'in yerine Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel ile meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir, CHP'den istifa etti. Özlem Vural Gürzel'in AK Parti rozeti takacağı iddia edildi. Beykoz Belediye Meclisi'nde 18 meclis üyesi bulunan CHP'nin, bu istifaların ardından üye sayısı 15'e indi. Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 10, MHP'nin 3 üyesi bulunuyor.

