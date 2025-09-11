Beykoz Belediyesi’nde deprem: CHP’den 3 istifa

İstanbul Beykoz Belediyesi'nde deprem bitmek bilmedi. Tutuklu eski Başkan Alaattin Köseler'in yerine Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel ile meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir, CHP'den istifa etti. Özlem Vural Gürzel'in AK Parti rozeti takacağı iddia edildi. Beykoz Belediye Meclisi'nde 18 meclis üyesi bulunan CHP'nin, bu istifaların ardından üye sayısı 15'e indi. Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 10, MHP'nin 3 üyesi bulunuyor.

