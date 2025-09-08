Anne bebeğini 3 yıl önce terk etti! Vicdana geldi

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, Ağustos 2022'de aracının yanına gittiğinde bagaj kapağının üzerinde bir poşetin olduğunu fark etti. Vatandaş içerisine baktığında bir bebek olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yeni doğmuş kız bebek, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Sağlıklı bebek, daha sonra görevlilere teslim edildi.



'TECAVÜZ ETTİ'

Olayın üzerinden 3 yıl geçti. Anne M.D. (40), savcılığa gitti. Bebeğin kendisine ait olduğunu anlattı. İfadesinde M.D., "3 çocuk annesiyim. C.B. ağzımı kapatıp beni ahıra çekti. Bana cinsel saldırıda bulundu. Beni tehdit ederek rızam dışımda cinsel birliktelik yaşadık. Sonra hamile kaldım. Bunu C.B'ye de söyledim. Farklı hastanelere gittik ancak gebeliğin haftası ilerlediği için hamileliği sonlandıramadık.



'CAN GÜVENLİĞİM YOK'

C.B'nin bana ve kızlarıma zarar vermesinden korktuğum için kimseye anlatamadım. 2022 yaz aylarında doğumum başladı. C.B'yi arayıp haber verdim. Arabayla beni bir yere götürdü. Gittiğimiz evdeki bayan doğumuma yardım etti. Bayılmışım ve kendime geldiğimde bebeğim yanımda değildi. C.B'ye bebeği sorduğumda onu güvenli bir yere götürdüğünü söyledi. Sonra araç üzerine bırakılmış bir bebek haberi gördüm. C.B'ye sorduğumda, 'Sesini çıkartırsan seni de kızlarını da öldürürüm' diyerek tehdit etti. Ben de o bebeğin bize ait olduğunu kimseye anlatamadım. Kızlarımın ve benim can güvenliğinin sağlanmasını istiyorum. C.B'den şikayetçiyim" dedi. Müşteki olarak ifadesi alınan M.D'nin anlattıkları üzerine savcılık soruşturma başlattı.

1 GÜNLÜK BEBEK BÖYLE BULUNMUŞTU

