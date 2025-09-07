Silah ruhsatlarında harçlarda artış

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından alınacak maktu harç tutarında artış yapıldı. Harç tutarlarında yaklaşık yüzde 100 artışa gidildi.



Silah ruhsatları 5 yıllık verildiği için, 5 yıllık silah taşıma ruhsatı vergisi 79 bin TL'den 158 bin TL'ye çıktı. Bu tutar, bulundurma ruhsatları için de arttı. 5 yıllık tabanca bulundurma ruhsatı 50 bin 565 lira oldu. İlgili karara göre 5 yıllık bulundurma harç ücreti 25.282,70 TL'den 50.565 TL'ye, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnamesi de 611,20 TL'den 1.225 TL'ye yükseldi.



Karar bugünden itibaren yürürlükte. Ruhsat alacaklar yeni tarifeler üzerinden harçlarını yatıracak.