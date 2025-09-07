AB Google'a cezayı kesti! 2.95 milyar Euro...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dijital reklamcılık teknolojileri (adtech) sektöründe rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle teknoloji devi Google hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda Google'a 2,95 milyar Euro tutarında rekor bir para cezası kesildiği duyuruldu.



Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Google'ın kendi çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerine rakiplerine karşı haksız bir avantaj sağlayarak AB rekabet kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.



Şirketin, bu yöndeki atacağı adımları 60 gün içinde resmen AB'ye bildirmesi gerekiyor.



AB, geçmişteki çeşitli rekabet soruşturmaları sonucunda Google'a daha önce toplamda 8 milyar euronun üzerinde para cezası uygulamıştı.