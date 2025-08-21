İzmir'in çilesi bitmiyor! Vatandaş koku ve susuzluk ile cebelleşiyor

CHP'li belediyeler vatandaşa zulüm çektirmeye devam ediyor. İzmir'de toplanmayan çöpler ve zorunlu su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Göremedikleri hizmet sebebiyle belediyelere tepki gösteren vatandaşlardan Murat Özdemir (44), sıcak havalarda insanların sahil kenarında oturmak istediğini fakat pis kokunun zamanla insanı hasta edebileceğini ifade ederken, Emrah Eser (38) ise "Kötü koku yoğun bir şekilde duyuluyor. Daha temiz bir çevrede yaşamayı hak ediyoruz. Gerekli adımların atılmasını isteriz. Buraya stres atmaya geliyoruz. Deniz de kirli. Bu nedenlerden dolayı sahil kenarında rahat rahat yürüyemiyoruz" dedi.