İzmir'in çilesi bitmiyor! Vatandaş koku ve susuzluk ile cebelleşiyor

İzmir'de geçen yıl körfezdeki kirliliğe ve toplu balık ölümlerine bağlı olarak duyulan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıktı. Aylardır çöplerin toplanmaması ve zorunlu su kesintileriyle cebelleşen halk, sahilde yürüyüşe çıkamaz hale geldi.

CHP'li belediyeler vatandaşa zulüm çektirmeye devam ediyor. İzmir'de toplanmayan çöpler ve zorunlu su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Göremedikleri hizmet sebebiyle belediyelere tepki gösteren vatandaşlardan Murat Özdemir (44), sıcak havalarda insanların sahil kenarında oturmak istediğini fakat pis kokunun zamanla insanı hasta edebileceğini ifade ederken, Emrah Eser (38) ise "Kötü koku yoğun bir şekilde duyuluyor. Daha temiz bir çevrede yaşamayı hak ediyoruz. Gerekli adımların atılmasını isteriz. Buraya stres atmaya geliyoruz. Deniz de kirli. Bu nedenlerden dolayı sahil kenarında rahat rahat yürüyemiyoruz" dedi.

EGE'NİN İNCİSİNİN İKİ AYLIK SUYU KALDI

İzmir'de çöp ve pis koku kaynaklı olumsuzluklara bir de susuzluk eklendi. İzmir'in içme suyu ihtiyacının yüzde 37'lik bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 5 seviyesine kadar düştü. Su ve Kanalizasyon İdaresi İZSU kent genelinde planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başladı. Uzmanlar ise İzmirlileri su kullanımı konusunda uyarıp kentin 2 aylık suyu kaldığını belirtti.

CHP'li belediyelerde klasik tablo! İzmir'den sonra İzmit de çöp çukur çamur | "Hizmet veremeyeceklerse bizim başımıza gelmesinler"
Kartal'da çöp dağları yükseliyor! CHP'nin vatandaşa layık gördüğü bu | İhale tanıdık şirkete

